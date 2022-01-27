Сайлентблоки являются расходным материалом, который не подлежит ремонту. Поэтому когда резиновая или полиуретановая втулка в нем изнашивается он подлежит немедленной замене.

Замена сайлентблоков на Рено

Имея определенные знания и нужный набор инструментов можно заменить сайлентблоки подрамника Рено Трафик самостоятельно, но в других случаях лучше сразу обращаться к специалистам. Чтобы выпрессовать и запрессовать обратно деталь потребуется специальный съемник, выколотки и многое другое. Иногда специальные инструменты можно чем-то заменить, однако несоответствующие инструменты могут принести вред конструкции автомобиля.

При самостоятельной замене сайлентблоков стоит учитывать такие пункты:

Сайлентблок может иметь разную жесткость по своему радиусу. При этом корпус детали содержит специальные метки, которые это обозначают. Когда устанавливаете сайлентблок это надо учитывать или смотреть на другие знаки; При установке необходимо исключить попадание на деталь масла или других вредных для эластичной втулки материалов, таких как песок или грязь; Поскольку сайлентблок — это элемент подвески, который не является упругим, то в состоянии средней загрузки машины его не стоит нагружать. При затягивании болтов после установки детали машина должна стоять на колесах, а не быть в подвешенном состоянии; После установки новых деталей у автомобиля обычно меняется угол установки колес. Это требует проверки правильности развала-схождения после замены детали.

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Продление эксплуатационного периода сайлентблоков

Обычно сайлентблоки служат примерно сто тысяч километров пробега автомобиля. Но этот срок может уменьшаться за счет разных факторов. Одним из самых важных является неровность поверхности для движения, то есть дорожного полотна. И если тут особо выбора не предоставляется, то с другими факторами можно справиться: