Как рассказали в Роспотребнадзоре, среди нетипичных симптомов коронавируса встречается заложенность ушей, причем в последнее время — не так уж редко.

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Классическими признаками заражения считаются потеря обоняния, сильный кашель, затрудненное дыхание, высокая температура, которую сложно сбить несколько дней, сильная слабость. Иногда сообщается о так называемых «ковидных пальцах», сыпи, головных болях и даже психических расстройствах (тревожности, депрессии, нарастающей панике).

Что касается заложенности ушей, что ведомство ссылается на исследование турецких специалистов, которые проанализировали симптомы около ста зараженных пациентов. У 18% обнаружили такой признак. Этот симптом может встречаться и при любом ОРВИ.

Врач-иммунолог Владимир Болибок отмечает, что самым настораживающим симптомом ковида является одышка. Для взрослого человека, не имеющего хронических заболеваний, частота дыхания составляет от 16 до 20 вдохов в минуту. Если чаще, то это означает развитие дыхательной недостаточности. Особенно опасно, если при этом наблюдается тахикардия, то есть сердце бьется слишком часто.

Врач и телеведущая Елена Малышева советует приобрести пульсоксиметр, который позволяет следить за уровнем кислорода в крови. Если значение падает ниже 94%, то это уже повод для обращения к врачу.

За последние сутки в России зафиксировали 20 396 новых случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах, сообщает оперативный штаб.