СПОРТ

Заливщик льда подменил вратаря в матче НХЛ и получил известность

19:25 23/02/2020

Заливщик льда из Американской хоккейной лиги Дэвид Эйрс встал в ворота «Каролины». Команда спортсменов приняла такое решение о замене в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто Мэйпл Лифс» после травм двух основных голкиперов «Харрикейнз», передает ТАСС.

В ходе игры травмы получили сразу два голкипера «Каролины», канадец Джеймс Раймер и чех Петр Мразек. На фоне чего вратарем пришлось стать заливщику льда Эйрсу из Торонто. При этом водитель ледозаливочной машины пропустил два гола, но отразил восемь бросков. В общей сложности он находился на спортивной арене и защищал ворота 28 минут. Матч закончился со счетом 6:3 в пользу «Каролины». «Каролина» располагается на седьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 74 очка в 61 матче.



