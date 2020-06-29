Палата представителей и сенат законодательного собрания американского штата Миссисипи одобрили законопроект о замене флага штата из-за присутствующей на нем символики Конфедерации, сообщает портал Mississippi Today.

На фоне протестов против расизма законодатели штата начали обсуждение спорной символики конфедератов, которая присутствует на флаге с 1894 года. Флаг Миссисипи — единственный в Штатах, на котором остается символ Конфедерации. Губернатор штата Миссисипи Тейт Ривз заявил ранее, что готов подписать законопроект о замене флага.

Газета отмечает, что палата представителей одобрила законопроект 92 голосами за, против выступили 23 законодателя. В ходе голосования в сенате за высказались 37 человек и 14 против. Для разработки нового проекта флага к сентябрю должна быть назначена комиссия из девяти человек. В ноябре жители штата должны будут одобрить или отвергнуть предложенный вариант. На период до голосования у Миссисипи не будет официального флага.

На фоне гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции в США вновь обострились дискуссии о расовой дискриминации, протесты прошли во многих городах, были снесены еще несколько памятников южанам, воевавшим в Гражданской войне в США.

В ходе конфликта Севера и Юга 1861-1865 годов на почве рабства часть штатов откололась от США и образовала Конфедеративные штаты Америки (КША). Военный конфликт окончился победой Севера и восстановлением США в прежних границах. Также были освобождены рабы, хотя де-факто положение афроамериканцев оставалось неравноправным во многих штатах до 1960-х годов.