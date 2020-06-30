Трагедией завершился отдых семьи на песчаном пляже в Анапе. Трое детей играли у моря без присмотра родителей утром, 30 июня, сообщает сайт СУ СКР по Кубани.

В какой-то момент 8-летний мальчик залез на дно ямы, которую они накануне выкопали с братом. В этот момент на ребенка сверху осыпался песок. Увидев это, брат позвал родителей. Они извлекли сына из под завала и вызвали бригаду скорой помощи.

Однако, несмотря на медпомощь мальчик скончался.

По данным РЕН, смерть ребенка была констатирована в 7:55 во вторник. Семья приехала отдыхать в Анапу. Дети жили в одной палатке, а родители — в соседней.

При этом утверждается, что один из мальчиков закопал другого в песок. Только после этого он побежал за отцом. Из песка ребенка достали уже без признаков жизни.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.