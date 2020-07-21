Госдума сегодня приняла в первом чтении законопроект о дистанционной занятости. К радости всех, кто мечтает и после пандемии COVID-19 работать из дома, из документа ушли самые сложные и противоречивые правила. Например, работникам не понадобится усиленная электронная цифровая подпись, а свободное время фрилансеров законодательно объявят неприкосновенным.

Главные пункты из законопроекта: рабочее время «удаленщика» нельзя растягивать до бесконечности, но на звонки шефа последний должен реагировать молниеносно. Зарплату при переводе на работу из дома урезать нельзя, но при условии сохранения объема работы. Если сотрудник трудится на своем личном компьютере, со своим Интернетом и мобильной связью, затраты ему надо компенсировать – но это если такое прописано в приказе фирмы. Рабочим местом в трудовом договоре все равно будет указан офис, но… можно его и вовсе не указывать.

Юристам законопроект в целом нравится, даже при таком внушительном количестве разных «но». При этом они называют идею парламентариев откровенно сырой. Например, до сих пор непонятно, как быть, если шеф вдруг решит посреди рабочего дня вызвать «удаленщика» в офис. Будет ли потраченное на дорогу время зачитываться в отработанное? Сдвинутся ли дедлайны ровно на столько, сколько работник простоял в пробке? И что делать, если спешащий в офис надомный сотрудник с непривычки поскользнулся на лестнице в метро и сломал ногу?

Нынешняя версия законопроекта ответов на эти насущные вопросы не дает. Эксперты Общероссийского народного фронта уже подсуетились и направили в Госдуму свой вариант поправок. Они должны сделать новый закон понятнее и для работников, и для работодателей. Прислушаются депутаты к идеям ОНФ или нет, станет понятно перед вторым чтением.

— Нами предлагается дополнить законопроект пунктом о праве работодателя вызывать сотрудника в офис компании в случае необходимости, — подчеркнул сопредседатель Центрального штаба ОНФ Алексей Комиссаров. — При этом если такая поездка потребует ее оформления в качестве командировки, работодатель должен будет возместить затраты на проезд и предоставить работнику другие гарантии. Вместе с тем, предлагается определить упрощенную процедуру перевода на удаленную работу приказом работодателя, установив случаи, когда получение согласия сотрудника не требуется, а его уведомление может происходить дистанционно.

Если с дистанционным работником во время поездки по заданию босса случится несчастье – попадет в ДТП, упадет на улице – работодателю придется считать инцидент производственной травмой и платить компенсацию, считает юрист по трудовым спорам Дмитрий Матвеев.

— В таких случаях главное, чтобы факт вызова в офис был зафиксирован, — пояснил Матвеев, — Это может быть письмо на электронную почту, сообщение в мессенджере или записанный на диктофон телефонный звонок. Прямо в законопроекте об этом не говорится, но вытекает из других его положений. Например, там сказано, что на любые сообщения работодателя сотрудник должен реагировать подтверждением получения. Фиксировать лучше не только полученные от начальства задания, но и любые просьбы срочно приехать. В общем, все разговоры с боссом надо записывать.

Еще один сырой момент в законопроекте касается командировок для дистанционных сотрудников. Можно ли их отправлять в рабочие поездки в другие регионы и страны, как это сделать, — ничего этого пока не прописано. Может ли «удаленный» труженик от командировки отказаться, тоже непонятно. Эксперты опасаются, что раз командировочных правил для нового формата работы нет, то и работодатели решат: таких сотрудников лучше от дома не отрывать, а в перспективные поездки снарядить тех, кто остался в офисном строю.

— У дистанционных сотрудников тоже должна быть возможность ездить в командировки по направлению работодателя. Предлагаем закрепить это в Трудовом кодексе, уточнив соответствующую формулировку с учетом особенностей дистанционной работы, – добавил Комиссаров.

Наконец, ОНФ предлагает прописать в законе исчерпывающий список оснований для увольнения дистанционного сотрудника. Это нужно для защиты работников – чтобы их не удалили с удаленки по прихоти шефа. Пока такого списка нет. Хотя о проблеме заявляли сами парламентарии-разработчики закона о дистанционной занятости.

«Из судебной практики известны ситуации, когда недобросовестные работодатели в конфликтной ситуации фиксировали временную «удалёнку» как прогул, а недобросовестные работники пытались убедить суд, что работали из дома с ведома работодателя, а такого не было», — сетуют депутаты в пояснительной записке к законопроекту.