Правительство России внесло в четверг, 9 января, в Госдуму проект поправок к Кодексу Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП), предусматривающих штраф за неоплаченный проезд по платной дороге. Он опубликован в базе нижней палаты парламента.

Согласно документу, сумма штрафа для владельцев легковых автомобилей составит 2,5 тыс. рублей, для водителей автобусов и грузовиков — 5,5 тыс. рублей, передает НСН.

Ространснадзор будет выносить постановления о наказании при помощи автоматических камер, сообщает телеканал «360».

Если в течение 60 дней водитель погасит задолженность перед владельцем платной дороги, штраф отменят, уточняет «Федеральное агентство новостей».

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Михаил Емельянов считает, что не стоит спешить с введением подобных штрафов.

«Возможно, это поможет в борьбе с нарушителями. Тем не менее я бы не спешил с введением подобных штрафов до тех пор, пока не будет наведен порядок с самими платными дорогами», — цитирует парламентария RT.

По его словам, на большинстве участков плата непропорционально высока. При этом дороги не всегда находятся в хорошем состоянии, а параллельных объездных трасс нет.

В настоящее время за попытку въехать на платный участок без оплаты проезда водителя штрафуют за игнорирование запрещающего сигнала светофора. Если он ломает шлагбаум, оформляется ДТП, а если при этом он скрывается с места происшествия, материалы передают в полицию, чтобы поставить вопрос о лишении водителя прав.