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Юристы оценили законность действий властей в связи с введением карантина. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Как пишет издание, ранее партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Екатерина Тягай указывала, что система кодов, «как и любые другие ограничения свободного передвижения», может применятся только в случае объявления режима чрезвычайного положения президентом России.

Однако с 1 апреля вступили в силу поправки к федеральному закону №68 «О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера». Поправки дали регионам право устанавливать обязательные для исполнения гражданами и организациями правила поведения при введении режима повышенной готовности.

Адвокат Павел Астахов пояснил, что статья 4.1 этого закона позволяет региональным властям ограничить доступ на территорию, где существует угроза возникновения ЧС. Кроме того, власти могут приостанавливать деятельность организаций, оказавшихся в этой зоне.

«Ограничение передвижения граждан может быть использовано на уровне субъектов федерации», — пояснил Астахов.

Однако партнер юридической компании ЮСТ Александр Боломатов отметил, что в случае с территориями, где есть угроза возникновения ЧС, речь идет о закрытии городов на въезд и выезд целиком, при этом в Москве подобные запреты не вводились.

При этом такой закон не дает властям прав ограничивать свободу передвижения, считает партнер юридической фирмы «Косенков и партнеры» Константин Суворов. По его словам, согласно Конституции России, это можно сделать лишь федеральным законом. Он добавил, что в законе говорится, что органы власти могут принимать лишь меры, «не ограничивающие прав и свобод человека и гражданина».

Мэр города Сергей Собянин с конца марта ввел для горожан режим самоизоляции. Сейчас в городе не работают торговые центры, кафе, рестораны, также закрыты театры и музеи, посещение парков и проведение развлекательных мероприятий запрещено. С 13 по 19 апреля приостанавливается строительство, за исключением объектов медицинского назначения и работ непрерывного цикла, рекращается работа столичных сервисов каршеринга. С 15 апреля москвичи смогут передвигаться по городу только по цифровому пропуску.

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