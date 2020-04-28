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Конфликт между журналистом Василием Уткиным и телеведущим Владимиром Соловьевым смешон. Об этом, как сообщает Sport24, заявил теннисист Марат Сафин.

Ранее, как сообщал «Рамблер», Уткин раскритиковал власти России за действия в ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Соловьев раскритиковал его за это, после чего журналисты обменялись еще множеством реплик. Недавно Соловьев пригрозил Уткину физической расправой.

На днях Сафин принял участие в прямом эфире в инстаграме журналистки Тины Канделаки. В ходе него он заявил, что конфликт между Уткиным и Соловьевым смешон.

«Люди языком болтают, а закончится мордобоем?Два человека в разговорном жанре работают, а не могут выяснить отношения!» — удивился теннисист.

Он не исключил, что конфликт вызван тем, что журналистов, как и всех остальных, поддавливает необходимость соблюдать режим самоизоляции. Сафин выразил надежду на то, что Уткин и Соловьев успокоятся и выживут.

В декабре в Китае началась вспышка заболеваемости инфекцией COVID-19, которую вызывает коронавирус SARS-CoV-2. В марте Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку пандемией. По последним данным, во всем мире число заболевших превысило три миллиона человек.

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