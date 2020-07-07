Никита Барышев сейчас проводит время на Яхте Любви вместе с Алесей Семеренко и Юлей Белой. Ранее парень пытался завоевать сердце Алеси, но, потерпев фиаско, продолжил дружеское общение с девушками.



Правда, этой дружбе недавно пришел конец – Барышев объявил о том, что серьезно разругался с Семеренко и Белой и даже хочет поскорее вернуться с Яхты на Остров Любви, чтобы не видеть их рядом.



Никита признался, что разорвал дружбу с девушками, так как они задирали нос, считали свое мнение единоверным и общались с ним свысока, наступая на его мужское достоинство. Также Юля и Алеся постоянно подшучивали над Барышевым, чем неоднократно задевали его. Теперь же, после ссоры, девушки игнорируют парня, делая вид, что не замечают его, когда проходят рядом на яхте. Алеся же призналась, что не понимает, как могла дружить с таким, как Никита.