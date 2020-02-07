Закон, обязывающий живущего отдельно от ребенка родителя после развода оплачивать расходы на его обеспечение жильем, назвали жизненно необходимым. Об этом в пятницу, 7 февраля, в эфире НСН заявила лидер движения «За права женщин России», почетный адвокат РФ Людмила Айвар.

«Это жизненно необходимо для тех детей, которые не имеют жилья и которых отцы выгоняют из имеющегося у них жилья, когда женщины вынуждены скитаться, снимать квартиру при отсутствии другого места жительства», — заявила Айвар.

Специалист отметила, что данная мера станет дополнительной защитой прав ребенка, которого «выбросить на улицу после того, как закончился дачный сезон, нельзя». По оценке Айвар, российским приставам пока удается взыскать лишь десятую часть задолженности по алиментам. В октябре 2019 года она предложила ограничить алиментщика на юридически значимые действия — например, продажу квартиры или машины. То есть, если должник решит совершить такую сделку, он должен заплатить алименты с нее, уверена специалист.

Ранее 7 февраля сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий родителей после развода обеспечить жильем детей. Согласно тексту документа, в случае отказа проживающего отдельно от ребенка родителя обеспечивать его жильем суд имеет право привлечь его к выполнению обязательств. До этого Семейный кодекс позволял привлечь родителя, помимо алиментов, только к возмещению расходов, затраченных на здоровье ребенка, уточняет телеканал «Звезда». Закон был принят Госдумой и одобрен Совфедом в конце 2019 года.