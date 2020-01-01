Граждане России смогут привлекать средства с использованием инвестиционных (краудфандинговых) платформ. Сегодня, 1 января, вступает в силу соответствующий закон.

Устанавливается, что только определённые отечественные компании и индивидуальные предприниматели — операторы инвестиционных платформ смогут привлекать деньги для малого и среднего бизнеса. Речь идёт об обществах, которые были созданы в соответствии с законодательством России и включены Центробанком в реестр операторов инвестиционных платформ.

Отмечается, что инвестором может быть не только юридические, но и физические лица. Предусматривается такая разновидность ценных бумаг, как цифровое свидетельство.

Кроме того, Банк России наделяется полномочиями по контролю за соблюдением операторами инвестиционных платформ требований законодательства и проведению проверок деятельности операторов.

Также Федеральный закон регулирует возникновение и обращение утилитарных цифровых прав, выдачу и обращение ценных бумаг, удостоверяющих утилитарные цифровые права.

Видео дня. Оливье vs крабовый салат: битва за новогодний стол