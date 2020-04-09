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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал соглашение, согласно которому МВД передали часть полномочий по составлению протоколов на нарушителей режима самоизоляции. «Газета.Ru» разбирала с юристом, в каких ситуациях россиян могут оштрафовать или вызвать в суд.

МВД передали часть полномочий по составлению протоколов на нарушителей режима самоизоляции. В среду, 8 апреля, российский премьер Михаил Мишустин утвердил подписанное ранее соглашение между министерством и правительством Москвы.

«Подписанное соглашение между ГУ МВД и правительством Москвы означает, что с этого момента сотрудники полиции смогут использовать нормы московского КоАП, которые недавно были уточнены в части ужесточения ответственности для нарушителей повышенной готовности — статья 3.18.1. Речь идет о всех жителях Москвы», — отметил в комментарии ТАСС начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков.

По его словам, «детали и технология» штрафа будут определены на отдельном этапе.

«Все поступательно», — добавил он.

Данчиков уточнил, что теперь наказание за нарушение режима самоизоляции будет полагаться всем, кто нарушит правила поведения, а не только зараженным коронавирусом или тем, кто обязан соблюдать карантин. Также он напомнил, что ранее столичные правоохранители выписывали жителям города штрафы при несоблюдении установленного режима по статье 19.3 КоАП «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции».

Сейчас на улицу можно выйти только в случае острой необходимости: за продуктами, в аптеку, банк, салон сотовой связи, за обращением к медикам, для того, чтобы выгулять собаку не далее, чем в 100 м от места жительства, а также чтобы выкинуть мусор. Кроме того, разрешается посещать место работы, если есть подтверждение от руководителя.

Если гражданин нарушит эти правила, то ему могут выписать штраф в размере 4 тыс. рублей или 5 тыс. рублей при использовании транспорта или за повторное нарушение. Однако до оглашения правил перемещения по городу эти штрафы не будут действовать, пояснил ранее ТАСС спикер Мосгордумы Алексей Шапошников.

Как пояснил «Газете.Ru» адвокат Александр Соколов, практика показывает, что данная мера работает, людей привлекают. Уже есть судебные решения по поводу привлечения к административной ответственности людей, нарушивших режим повышенной готовности.

«Есть законодательство об административных правонарушениях, в котором сказано, что за несоблюдение режима предусмотрена ответственность в виде штрафа. В данном случае, в соответствии с федеральным законодательством, это прерогатива МВД», — подчеркнул юрист.

Однако, по его мнению, многое зависит от конкретных ситуаций, если человек шел в магазин, это допускается, то есть гражданин может свободно выйти и прогуляться.

«Если же видно, что он идет совсем не рядом с магазином, тогда его опрашивают и, соответственно, привлекают к ответственности. Но это работает не в каждом случае — это будет рассматриваться в отдельных ситуациях.

Здесь многое зависит от того, что человек сам пояснит полицейскому. Если он скажет, что гуляет, то он не имеет право этого делать — есть определенный порядок выхода из дома», — отметил собеседник.

Сейчас много вопросов к новым нормам возникает у тех, кто не живет по месту прописки, обозначенному в паспорте. По словам юриста, если человек арендует квартиру, то у него с собой должен быть договор найма на руках. Тогда проблема решится сразу на улице, на него не будут составлять протокол. Если же у него нет этих документов с собой, то ему придется принести их в суд.

Как пояснил Соколов, может быть другая ситуация — жилое помещение может быть предоставлено безвозмездно, на основании договора ссуды, который может заключаться и в устной форме, нужно только согласие. В таком случае в суд нужно приводить собственника, который подтвердит, что вы там действительно проживаете, также можно пригласить соседей.

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