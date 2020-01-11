В Омской областной больнице №11 один из заключенных побил свой прошлогодний рекорд в турнире по метанию валенка среди отбывающих наказание в местных колониях. Об этом сообщила пресс-служба УФСИН по Омской области 10 января.

Станислав П. с первой попытки метнул валенок на 28 метров. Его прошлогодний результат составлял 27 метров.

В шестом ежегодной турнире по метанию этого вида обуви участвовали 20 человек. Всего у конкурсантов было по три попытки.

Победителей соревнований наградили призами от администрации учреждения.

В марте 2019 года в Тамбовской области в рамках масленичных гуляний состоялся фестиваль русского валенка пройдет. Участники мероприятия должны были красиво и необычно украсить обувь.

В декабре 2018 года в Новомосковске в Тульской области прошел первый турнир по хоккею на валенках valenki challenge. В соревнованиях участвовали восемь команд: дворовые коллективы, любительские взрослые команды и студенческие.