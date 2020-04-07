Заключенные столичных следственных изоляторов смогут купить маски и бахилы в магазине ФСИН. Об этом 7 апреля сообщило ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления ФСИН по Москве.

В московских СИЗО приостановлен прием посылок и передач, поэтому заключенные могут воспользоваться магазином ФГУП «Калужское» ФСИН России. Там они, а также сотрудники СИЗО смогут приобрести «продукты питания, дезинфицирующие средства и средства индивидуальной защиты».

Практически во всех следственных изоляторах города введен карантин, за исключением СИЗО-7 в Капотне. Там приняты меры по раздельному размещению вновь поступающих. Сотрудники изолятора переведены на двухнедельный график работы без возможности выхода за пределы учреждений. Для дежурных смен организованы питание и коммунально-бытовое обеспечение. Те, кто заступает в следующую смену, находятся дома на самоизоляции.

Судебно-следственные действия проводятся в режиме видео-конференц-связи. В случае необходимости они могут пройти в помещениях для краткосрочных свиданий через стеклянные перегородки. Адвокаты могут посещать СИЗО с использованием средств индивидуальной защиты.

29 марта власти Москвы и Подмосковья ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей вне зависимости от возраста. Впоследствии такие ограничительные меры ввели и в других регионах страны.

По состоянию на 7 апреля, в России диагностировано 7497 случаев заболевания COVID-19, из них 1154 — за последние сутки. 494 человека вылечились. 58 пациентов скончались.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф и по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии: 8 (800) 2000-112.