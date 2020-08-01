Основополагающим документом по безопасности и сотрудничеству в Европе является Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ), подписанный в Хельсинки (Финляндия) 1 августа 1975 года руководителями 33 европейских стран, США и Канады.

Совещание было созвано по предложению социалистических государств-участников Варшавского договора и проходило в три этапа. С 3 по 7 июля 1973 года в Хельсинки совещались министры иностранных дел. Второй этап совещания проходил в Женеве (Швейцария) с 18 сентября 1973 года по 21 июля 1975 года турами продолжительностью от трех до шести месяцев на уровне делегатов и экспертов, назначенных государствами-участниками. Завершающим аккордом стала встреча в Хельсинки 30 июля – 1 августа 1975 года высших государственных и политических лидеров.

Хельсинкский Заключительный акт закрепил политические и территориальные итоги Второй мировой войны и утвердил десять принципов (хельсинкский декалог) взаимоотношений между государствами: суверенное равенство, уважение прав, присущих суверенитету; неприменение силы или угрозы силой; нерушимость границ; территориальная целостность; мирное урегулирование споров; невмешательство во внутренние дела; уважение прав человека и основных свобод; равноправие и право народов распоряжаться своей судьбой; сотрудничество между государствами; выполнение международно-правовых обязательств.

Кроме того, документ включил в себя следующие основные договоренности, разбитые на три «корзины»:

—военно-политическое измерение – согласование набора мер укрепления доверия в военной области (предварительные уведомления о военных учениях, о крупных передвижениях войск, обмен на добровольной основе наблюдателями на военных учениях); —экономико-экологическое измерение – анализ состояния и выработка рекомендаций по развитию сотрудничества в области экономики, науки и техники и окружающей среды; —человеческое измерение – политические обязательства по вопросам прав человека и основных свобод, в том числе по вопросам свободы передвижения, контактов, информации, культуры и образования и отслеживание их выполнения на практике.

Документом была провозглашена цель содействия улучшению отношений между государствами-участниками Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе) и обеспечения условий, «в которых их народы могут жить в условиях подлинного и прочного мира, будучи ограждены от любой угрозы или покушения на их безопасность».

Вопрос статуса Хельсинкского Заключительного акта стал предметом доктринальных исследований юристов и политологов, мнения которых разделились. Некоторые ученые и исследователи считают, что в нем содержатся не юридические обязательства, а политические договоренности; другие утверждают, что он представляет собой договор особого рода (sui generis); третьи полагают, что документ носит смешанный характер, то есть содержит как политические договоренности, так и целый ряд юридически обязательных положений.

Хельсинкский Заключительный акт лег в основу работы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и на долгое время закрепил ключевые принципы мировой безопасности.

Сегодня в некоторых кругах полагают, что Хельсинкский Заключительный акт и его продолжения изжили себя. Россия же не намерена отказываться от Хельсинкского акта, а предлагает модернизировать его в соответствии с современными реалиями.

В 2013 году был предложен проект концепции нового соглашения, который получил название «Хельсинки плюс 40». Однако с самого начала участники не смогли договориться по главным составляющим документа. Так, Россия выступила против пересмотра базовых принципов Хельсинского акта и настаивает лишь на их актуализации. Российский МИД подчеркивает необходимость сохранения ОБСЕ.

В декабре 2014 года дипломаты договорились о продолжении процесса «Хельсинки плюс 40».

Однако он завершился провалом.

Россия за последние годы неоднократно обращала внимание на системные недочеты функционирования ОБСЕ – географический, тематический дисбаланс, отсутствие учета всего спектра мнений государств-участников.

Материал подготовлен на основе информации Mpravda.com и открытых источников