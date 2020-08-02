Двое заключенных и два сотрудника тюрьмы в городе Уэйкросс, американский штат Джорджия, пострадали в результате беспорядков в исправительном учреждении, сообщает издание Newsweek со ссылкой на представителя тюрьмы.

Беспорядки начались в тюрьме в субботу вечером около 22.40 (5.40 воскресенья мск).

«Инцидент под контролем… с 1.00 воскресенья ( 8.00 мск). Два сотрудника получили небольшие ранения, двое заключенных получили не угрожающие жизни ранения», — заявил представитель тюрьмы.

Причина беспорядков не уточняется.