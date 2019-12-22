Железнодорожная часть Крымского моста готова к приему первых поездов, сообщил начальник заказчика строительства Управления федеральных автомобильных дорог "Тамань" Кайрат Турсунбеков.

«Строительство Крымского моста завершено», — сообщил Турсунбеков.

По его словам, получено заключение о соответствии этого объекта техническим регламентам и проектной документации, получено разрешение на ввод в эксплуатацию, сообщает ТАСС.

«Соответственно, железнодорожная часть транспортного перехода готова к приему первых поездов», — отметил он.

23 декабря, в понедельник, президент России Владимир Путин примет участие в открытии железнодорожного движения по Крымскому мосту. Президенту будет доложено о развитии транспортной инфраструктуры южного региона. На встречу к нему придут и рабочие-мостовики.

Первым пройдет состав из Санкт-Петербурга в Севастополь, а вслед за ним поезда "Таврия" начнут курсировать между Москвой и Симферополем. Продажа билетов стартовала еще в ноябре, и в первые же дни этой возможностью воспользовались десятки тысяч пассажиров. В июне 2020 года на полуостров поедут и грузовые составы.

Администрация Крымской железной дороги обещает много приятных сюрпризов для первых пассажиров поездов дальнего следования.

Например, петербургский поезд будут встречать с песней "Легендарный Севастополь", а пассажиров московского — гимном крымской столицы. В поездах "Таврия" будут использовать подстаканники с объемным изображением Крымского моста; по спецзаказу их сделал кольчугинский завод "Электрокабель". Пассажиры первых двух составов получат их в подарок. Все остальные смогут приобрести их в качестве сувенира.

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