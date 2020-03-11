Пассажиры автобуса, направлявшегося из Таллина в Санкт-Петербург, хотели высадить попутчика после того, как он начал кашлять в салоне, пишут СМИ.

Инцидент произошел 10 марта, свидетелем эпизода стал корреспондент портала RusDelfi.

«По утверждению журналиста, конфликт между пассажирами и кашляющим мужчиной дошел до пика — захворавшего гражданина пытались выгнать из автобуса, используя нецензурную лексику. Спасли мужчину эстонские пограничники, которые замерили у него температуру», — говорится в сообщении.

Пограничники также установили географию перемещений мужчины, составили акт осмотра и подтвердили, что опасности заражения коронавирусом у пассажиров автобуса нет.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что паника вокруг распространения коронавирусной инфекции раздута, так как принимаемые меры были бы аналогичными при существовании угрозы эпидемии гриппа, а не COVID-19.

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