У директора театра Романа Виктюка – Валерия Райкова, которого обвинила в изнасиловании секретарша, сложилась среди коллег репутация ценителя женской красоты. Руководитель менял помощниц как перчатки, причем при отборе кандидаток особое внимание уделял внешним данным.

Как стало известно «», девушка написала заявление по месту жительства в подмосковных Люберцах. С ее слов, сексуальное насилие было совершено в квартире на Сокольническом валу. Около 20.00 она якобы приехала к директору театра Валерию Райкову для обсуждения рабочих моментов. Как утверждает барышня, шеф предложил вести беседу за бокалом алкоголя. После выпитого у девушки помутилось сознание, она потеряла ориентацию, чем воспользовался мужчина.

После случившегося она в слезах добралась до дома, и в ближайшем отделении написала заявление. Карету «скорой помощи девушка» не вызывала. В обязательном порядке заявительницу направят на гинекологическую экспертизу. Девушка сейчас отказывается от комментариев. На своей страничке в инстаграме она позиционирует себя актрисой и моделью.

Насколько правдивы показания девушки, проверят следователи, никого уголовного дела пока нет. Тем не менее, в театре говорят, что помощницы у театрального деятеля меняются раз в год, и всегда нового работника он выбирает очень пристально, руководствуясь личной симпатией. Райков, кстати, женат, есть взрослые дети. Дочь вышла замуж, живет в Германии, сын в Москве трудится театральным деятелем. Жена, тоже артистка, не работает. Родом они все из Саратова.

— Райков с одной стороны умелый администратор. Очень оборотистый — пол-Саратова перетащил в разные московские театры. Его характеристика — властный, авторитарный человек, — рассказывают в театре.

Между тем, Роман Виктюк категорически опровергает обвинения в адрес Райкова, заявляя, что последние две недели они вообще не работают.