Государственное бюро расследований Украины (ГБР) заявило, что Олег Корецкий, который руководит следователями по делам экс-президента страны Петра Порошенко, собирается увольняться из бюро из-за оглашения служебной информации, что якобы было подтверждено в рамках служебного расследования, сообщила в среду пресс-служба ГБР.

Ранее Корецкий заявил, что, по его мнению, в ряде дел в отношении бывшего главы государства нет состава преступления и их следует закрыть. Следователь также отметил, что готов дать показания о давлении на следствие со стороны руководства Госбюро расследований в делах, касающихся Порошенко, если такое дело будет возбуждено. В самом ГБР слова Корецкого опровергли и назвали их политически мотивированными.

«Один из сотрудников Государственного бюро расследований анонсировал свое интервью с «разоблачениями» деятельности руководства ГБР. Понятно, что все это спекуляции, поскольку, Олег Корецкий планирует увольняться из Бюро. Прежде всего, из-за фактов «слива» служебной информации по уголовным производствам, что нашло свое подтверждение в ходе служебного расследования с применением полиграфа», — сообщается в Facebook ГБР.

В бюро также добавили, что Корецкий лично неоднократно согласовывал подозрение Порошенко.

«Сообщаем, что данный работник руководил группами следователей, которые расследовали все производства в отношении пятого президента с мая 2019 и лично за своей подписью, неоднократно в течение всего 2019 года обращался к прокурорам с просьбой согласовать подозрение бывшему президенту. По имеющейся информации, данные проекты подозрений неоднократно возвращались Офисом Генерального прокурора на доработку, из-за чего результаты расследований ГБР в резонансных уголовных производствах длительное время отсутствовали», — добавили в ГБР.