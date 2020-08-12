Александр Логунов. Итальянская полиция опубликовала подробности захвата заложника в Миланском соборе и операции по задержанию злоумышленника.

В среду неизвестный молодой человек прорвался сквозь контроль на входе в Дуомо и, угрожая ножом, взял в заложники одного из охранников главной достопримечательности города. В публикациях СМИ преступника назвали выходцем из Северной Африки.

Как отмечает полиция, 26-летний гражданин Египта вступил в схватку с охранником, который пытался его перехватить.

На опубликованной видеозаписи видно, как молодой человек размахивает небольшим ножом у одной из стен собора в углу, образованной кабиной исповедальни. На полу перед ним сидит охранник, которого злоумышленник удерживает левой рукой.

На видео видны несколько прибывших на место полицейских, которые называют злоумышленника «Кристиано» и уговаривают его успокоиться. В одном из эпизодов ролика диалог с захватчиком установила сотрудница полиции – она сняла ремень с подсумками и оружием. В какой-то момент один из сотрудников полиции набрасывается на вооруженного ножом мужчину, после чего на выручку сослуживцу приходят остальные правоохранители. По сообщению местных СМИ, весь инцидент занял около 10 минут.

В отделении полиции египтянина арестовали по обвинению в захвате человек и сопротивлению должностному лицу. Выяснилось, что мужчина имеет вид на жительство в Италии, а также уже имел проблемы с законом. Делом занимается специальное подразделение МВД и прокурор антитеррористического отдела миланской прокуратуры, отмечает полиция. Однако террористическая составляющая в действиях египтянина пока исключается.