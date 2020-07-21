Вооруженный мужчина, захвативший во вторник заложников в украинском Луцке, не предъявлял конкретных требований, правоохранители пытаются вести переговоры с ним, сообщила пресс-служба Нацполиции Волынской области.

Ранее поступило сообщение, что в центре Луцка мужчина захватил автобус с около 20 заложниками, при себе он имеет взрывчатку и оружие. В области введен оперативный план «Заложник». Информации о пострадавших в данный момент нет.

Как сообщил глава Нацполиции области Юрий Крошко, злоумышленник выдвигает общие требования и заявляет о недовольстве системой.

«Требования опубликовал в соцсети Twitter. Сейчас мониторится эта соцсеть. Никакие требования в его аккаунте не предъявлены, просто общие фразы, общее неудовлетворение какой-то системой, не указано, какой. Сейчас еще изучаем, пытаемся вести переговоры. Звоним. Он поднимал трубку, сейчас в очередной раз не поднял», — сказал Крошко, комментарий опубликован на странице полиции в Facebook.

Опубликовано Поліція Волинської області Вторник, 21 июля 2020 г.

Местное издание «Волынские Новости» сообщает, что якобы очевидцы слышали выстрелы. Перед драмтеатром, где случился инцидент, находится автобус с поврежденными окнами.