Спецназовцы положили на землю мужчину, захватившего заложников в Луцке, и заломили ему руки, трансляцию происходившего вели украинские телеканалы.

Мужчина вышел из автобуса, к нему сразу подбежали несколько спецназовцев и положили его на землю недалеко от автобуса. После этого несколько силовиков заломили ему руки и прижали к земле. После этого из автобуса начали выходить заложники.

МВД и Служба безопасности Украины завели два уголовных дела в отношении мужчины, ему инкриминируют захват заложников, посягательство на жизнь правоохранителя, незаконное обращение с оружием и теракт.

Замглавы МВД Украины Антон Геращенко добавил, что правоохранители будут вести работы на месте захвата заложников всю ночь для того, чтобы восстановить всю картину событий.

Реакция Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил всех с освобождением захваченных в Луцке заложников и добавил, что «терроризму нет места ни в одной стране».

«Приветствую всех, кто весь день боролся за освобождение людей в Луцке и фактически — за их жизни. Мы все переживали и следили за развитием событий, нарабатывали планы и меняли их, учитывая ситуацию. Жизнь человека — важнейшая ценность. Мы не потеряли никого. Сегодня родные и близкие могут обнять всех, кто прострадал день в автобусе под прицелом. Терроризму нет места ни в одной стране», — написал глава государства в своем Telegram во вторник.

«Неуравновешенный человек»

Захвативший автобус в Луцке мужчина является неуравновешенным человеком, заявил глава МВД Украины Арсен Аваков.

«Он нарисовал у себя свой мир в голове, он придумал свою месть этому миру, он сформулировал какие-то тезисы», — отметил Аваков в ходе трансляции на телеканале ZIK.

В свою очередь первый заместитель главы Национальной полиции Украины Евгений Коваль заявил на брифинге, что захватчик «вел себя напряженно», был в нервном состоянии.

Сообщники террориста

У мужчины, захватившего заложников, были сообщники, некоторые уже задержаны, сообщил руководитель антитеррористического центра СБУ Руслан Баранецкий.

«Готовился (к преступлению – ред.), у него есть сообщники, сейчас по сообщникам работают, и уже некоторые задержаны», — сказал Баранецкий на брифинге, который транслировали украинские телеканалы.

В свою очередь, Аваков сообщил, что один из сообщников террориста задержан несколько часов назад в Харькове. У них, по словам министра, были контакты. «Там мы изъяли несколько единиц оружия, патроны, взрывчатку и так далее», — добавил глава МВД.

Захват заложников в Луцке

Во вторник мужчина в центре Луцка захватил автобус, где находились около 20 пассажиров, при себе у него были взрывчатка и оружие. По данным правоохранителей, злоумышленник выдвигал общие требования и заявлял о недовольстве системой, требовал, в частности, чтобы Зеленский записал видеообращение, в котором призвал посмотреть фильм «Земляне». После переговоров, которые длились более 10 часов, украинский президент выполнил требование, после чего удалось освободить всех 13 заложников, которые были в автобусе, никто не пострадал.

«Людей много, полный автобус…»: захват заложников в Луцке 1 из 9

Утром в полицию позвонил мужчина, представился Максимом Плохим и сказал, что взял в заложники пассажиров рейсового автобуса.

2 из 9

"Людей много, полный автобус, есть дети, есть беременные", — заявил позже захватчик местному СМИ по телефону.

3 из 9

Злоумышленник утверждает, что автобус заминирован, еще одна бомба заложена в другом людном месте в Луцке.

4 из 9

По словам захватчика, у него много гранат и автоматического оружия. В подтверждение этого он время от времени стреляет и бросил боевую гранату в сторону полицейских.

5 из 9

По данным полицейских, несколько окон в автобусе повреждены выстрелами, но информации о пострадавших пока не поступало.

6 из 9

Полиция завела дело по статье "Захват заложников с угрозой уничтожения людей".

7 из 9

Силовики перекрыли центр Луцка и ввели оперативный план "Заложник".

8 из 9

Жителей окрестных домов эвакуируют, чтобы обеспечить их безопасность.

9 из 9

Служба безопасности Украины призвала горожан оставаться дома или на работе.

1 из 9

Утром в полицию позвонил мужчина, представился Максимом Плохим и сказал, что взял в заложники пассажиров рейсового автобуса.

2 из 9

"Людей много, полный автобус, есть дети, есть беременные", — заявил позже захватчик местному СМИ по телефону.

3 из 9

Злоумышленник утверждает, что автобус заминирован, еще одна бомба заложена в другом людном месте в Луцке.

4 из 9

По словам захватчика, у него много гранат и автоматического оружия. В подтверждение этого он время от времени стреляет и бросил боевую гранату в сторону полицейских.

5 из 9

По данным полицейских, несколько окон в автобусе повреждены выстрелами, но информации о пострадавших пока не поступало.

6 из 9

Полиция завела дело по статье "Захват заложников с угрозой уничтожения людей".

7 из 9

Силовики перекрыли центр Луцка и ввели оперативный план "Заложник".

8 из 9

Жителей окрестных домов эвакуируют, чтобы обеспечить их безопасность.

9 из 9

Служба безопасности Украины призвала горожан оставаться дома или на работе.