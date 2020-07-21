Утром 21 июля маленький Луцк захватил все информационное пространство Украины. А все потому что состоявший на учете у психиатра Максим Кривош решил взять в заложники пассажиров автобуса, ехавшего по маршруту «Берестечко — Красиловка». Сумасшедший мужчина заявил, что убьют людей, если представители правящей верхушки Украины не заявит во всеуслышание о том, что они являются «террористами в законе». Местные жители сразу связали его с Донецком, но информация не подтвердилась.

Уроженец Львова (если верить его записи в Facebook) Максим Кривош захватил в центре Луцка автобус вместе с пассажирами. По словам боевика, у него при себе есть автомат, гранаты и три бомбы, две из которых находятся в автобусе, а третья заложена в «людном месте». По словам Кривоша, он взорвет все устройства, если представители правящей элиты Украины, включая главу МВД Арсена Авакова, экс-президента Петра Порошенко, олигархов Игоря Коломойского, Рината Ахметова и других, не заявят о себе, как о «террористах в законе».

При этом действующий глава Украины Владимир Зеленский должен написать в своих социальных сетях: «Фильм «Земляне» 2005 года – смотреть всем». Напомним, в фильме рассказывается о проблеме жестокого обращения человека с животными и вреде животноводства и рыболовства в глобальных масштабах.

Казалось бы, трагедия в украинской глубинке должна была распугать местных жителей, но реакция оказалась противоположной. В центр города стали стягиваться не только журналисты и силовики, но и зеваки, в том числе, подростки на велосипедах. Толпа людей оживленно обсуждала произошедшее, рассуждала на тему того, кто виноват и что делать, просила силовиков снять оцепление, потому что обходить место теракта неудобно, и так далее.

Впрочем, был в этом и положительный момент. Всю информацию о ситуации долгое время удавалось получать исключительно из уст местных жителей, которые вели стрим из центра Луцка. Например, они рассказали, что вместе с террористом в автобусе находятся, по разным оценкам, от 5 до 20 заложников (по данным СБУ, 10 заложников), но среди них точно есть беременные и дети. Заложники скованны наручниками, а Кривош периодически открывает стрельбу, угрожая силовикам взрывом бомб в случае попытки штурма. В какой-то момент он даже выкинул из окна автобуса три гранаты, из которых, тем не менее, взорвалась только одна.

Для противодействия террористу в центр Луцка подтянули БТР и автобус с силовиками. На крышах домов, возле Театральной площади, где находится захваченный автобус, разместили снайперов, а проживающих там людей эвакуировали, так как есть опасность стрельбы по окнам. Кроме того, из Киева прилетели глава МВД Аваков и замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. Вместе они обсуждали стратегию переговоров с боевиком.

Примечательно, что Луцку очень быстро разнесся слух о том, что Кривош является переселенцев из Донецка. Моментально родилась версия о том, что их терроризирует выходец из ДНР, чего-то требует от властей и прикрывается при этом детьми. Во время стримов некоторые люди даже кричали в сторону автобуса, чтобы боевик убирался к себе на Донбасс, если ему хочется пострелять. В дальнейшем история о беженце не подтвердилась.

Кривош прописан городе Дубно Ровненской области, но постоянно проживает в Луцке. При этом он действительно проходил принудительное лечение в психиатрической больнице. Впрочем, проблемы с головой не помешали мужчине написать автобиографическую книгу «Философия преступника». Там сказано, что Кривош родился в семье интеллигентов, но насмотрелся боевиков и уже в 11 классе был задержан на рынке с ружьем. Правда, благодаря связям отца, уголовное дело возбуждать не стали. Папа у него, кстати, выдающаяся личность. Степан Кривош был одним из изобретателей способов изготовления коллектора электрической машины и способа закалки кольцеобразных деталей времен СССР.

При этом будущий террорист учился в семинарии, хотя и не долго. Уже через несколько месяцев он разочаровался в церкви. Зато около 10 лет ему довелось провести в тюрьме. Его судили дважды. Впервые за решетку он отправился в 1994 году по обвинению в разбое, мошенничестве, вымогательстве и незаконном обороте оружия. Во второй раз правосудие настигло его в 2005 году – тогда судили за мошенничество, бандитизм, вымогательство и незаконное обращение с оружием. При этом Кривош родился в Оренбургской области России, но оба раза его судили в Луцке. Кроме того, его жена родилась в Казахстане, а сыну 15 лет.

Украинская исправительная система сказалась на Кривоша не лучшим образом. В своей книге он жаловался, что его постоянно пытаются исправить, но получается только хуже. При этом мужчина, судя по всему, тянулся к философии Родиона Раскольникова. Только литературный персонаж Достоевского, в конце концов, раскаялся, а Кривош все еще считает себя не тварью дрожащей. Он даже зарегистрировал собственный логотип «Я Могу», с короной над буквой «Я».

К моменту написания статьи террорист все еще держал людей в заложниках. За развитием событий следите на сайте «».