Мужчина, захвативший в заложники пассажиров автобуса в Луцке, стремится к славе, считает заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

Ранее поступило сообщение, что в центре Луцка мужчина захватил автобус с около 20 заложниками, при себе он имеет взрывчатку и оружие. В области введен оперативный план «Заложник». Как сообщил глава Нацполиции области Юрий Крошко, злоумышленник выдвигает общие требования и заявляет о недовольстве системой. Замглавы МВД Украины Антон Геращенко сообщил, что полиция устанавливает личность захватчика автобуса в Луцке на Украине, он представился правоохранителям как Максим Плохой. Правоохранители возбудили дело по статье «захват заложников», предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от семи до 15 лет. Как сообщил глава МВД Арсен Аваков во вторник, состояние заложников в автобусе нормальное.

«Я думаю, что этот человек находится под влиянием какого-то перевозбуждения, этот человек давно думал о том, чтобы как-то прославить себя или заявить о себе подобного рода действиями. Но мы надеемся на его благоразумие и что он в итоге переговоров откажется от своих замыслов, отпустит заложников и сдастся сам», — сказал Геращенко в эфире телеканала NewsOne во вторник.

По его словам, злоумышленник имеет при себе смартфон и следит за развитием ситуации в интернете.

«С ним ведутся переговоры по телефону. Кроме того, у него есть смартфон, по которому он смотрит интернет и может видеть, что пишут и показывают по данной ситуации. Утром у него было требование, чтобы как можно больше СМИ узнало об этом. Это требование, можно сказать, выполнено, потому что вся Украина, и не только, следит за этими трагическими событиями», — сказал Геращенко.

«Людей много, полный автобус…»: захват заложников в Луцке 1 из 9

Утром в полицию позвонил мужчина, представился Максимом Плохим и сказал, что взял в заложники пассажиров рейсового автобуса.

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"Людей много, полный автобус, есть дети, есть беременные", — заявил позже захватчик местному СМИ по телефону.

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Злоумышленник утверждает, что автобус заминирован, еще одна бомба заложена в другом людном месте в Луцке.

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По словам захватчика, у него много гранат и автоматического оружия. В подтверждение этого он время от времени стреляет и бросил боевую гранату в сторону полицейских.

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По данным полицейских, несколько окон в автобусе повреждены выстрелами, но информации о пострадавших пока не поступало.

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Полиция завела дело по статье "Захват заложников с угрозой уничтожения людей".

7 из 9

Силовики перекрыли центр Луцка и ввели оперативный план "Заложник".

8 из 9

Жителей окрестных домов эвакуируют, чтобы обеспечить их безопасность.

9 из 9

Служба безопасности Украины призвала горожан оставаться дома или на работе.

1 из 9

Утром в полицию позвонил мужчина, представился Максимом Плохим и сказал, что взял в заложники пассажиров рейсового автобуса.

2 из 9

"Людей много, полный автобус, есть дети, есть беременные", — заявил позже захватчик местному СМИ по телефону.

3 из 9

Злоумышленник утверждает, что автобус заминирован, еще одна бомба заложена в другом людном месте в Луцке.

4 из 9

По словам захватчика, у него много гранат и автоматического оружия. В подтверждение этого он время от времени стреляет и бросил боевую гранату в сторону полицейских.

5 из 9

По данным полицейских, несколько окон в автобусе повреждены выстрелами, но информации о пострадавших пока не поступало.

6 из 9

Полиция завела дело по статье "Захват заложников с угрозой уничтожения людей".

7 из 9

Силовики перекрыли центр Луцка и ввели оперативный план "Заложник".

8 из 9

Жителей окрестных домов эвакуируют, чтобы обеспечить их безопасность.

9 из 9

Служба безопасности Украины призвала горожан оставаться дома или на работе.