Мужчине, который в Киеве угрожал взрывом в отделении банка, в детстве был поставлен диагноз «олигофрения», ранее к уголовной ответственности он не привлекался, заявил замглавы МВД Украины Антон Геращенко в понедельник.

Ранее в понедельник Геращенко заявил, что полиция ведет переговоры с мужчиной, который угрожает взорвать бомбу в банке в бизнес-центре в центре Киева. Он также захватил заложника. Позднее спецназ Службы безопасности Украины в прямом эфире скрутил злоумышленника.

«По последней информации, которую мне удалось получить по каналам из Узбекистана, ему еще ребенком, в десять лет, был поставлен диагноз «олигофрения». Он находился в Узбекистане на психо-неврологическом учете. Однако он, видимо, скрыл эту информацию, приехав на Украину», — заявил Геращенко.

Вместе с тем Геращенко сообщил, что ранее на Украине злоумышленник ни разу не привлекался к уголовной ответственности, «вел достаточно спокойный образ жизни».

На Украине участились случаи захвата заложников. Двадцать первого июля в центре Луцка мужчина захватил автобус с 13 пассажирами, при себе у него были взрывчатка и оружие. Переговоры длились более десяти часов, всех заложников удалось освободить, никто не пострадал. Мужчина был задержан. В Полтавской области 23 июля мужчина, которого пытались задержать за угон автомобиля, угрожал взорвать гранату, взял в заложники полицейского и уехал с ним на предоставленном правоохранителями автомобиле. Позже он бросил машину, отпустил заложника невредимым и скрылся. Первого августа Геращенко заявил, что полицейские обнаружили мужчину и ликвидировали его после того, как он во время задержания вновь взял в заложники сотрудника правоохранительных органов.