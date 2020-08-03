Захвативший отделение банка в Киеве заявил, что в президенты Украины избрали «шута», в стране ничего не поменялось к лучшему.

«Все не так, ребята. Украина – свободная страна, свободное государство, как и все остальные страны мира. Недавно у вас были выборы президента. Вы выбрали шута… Он взял на себя обязательства управлять страной, быть верным, честным, преданным сыном страны и изменить жизнь украинцев к лучшему. За эти полтора года что-то поменялось? Были до него президенты, хоть один что-то поменял?» — заявил злоумышленник в понедельник в эфире телеканала «112 Украина».

На Украине участились случаи захвата заложников. Двадцать первого июля в центре Луцка мужчина захватил автобус с 13 пассажирами, при себе у него были взрывчатка и оружие. Переговоры длились более десяти часов, всех заложников удалось освободить, никто не пострадал. Мужчина был задержан. В Полтавской области 23 июля мужчина, которого пытались задержать за угон автомобиля, угрожал взорвать гранату, взял в заложники полицейского и уехал с ним на предоставленном правоохранителями автомобиле. Позже он бросил машину, отпустил заложника невредимым и скрылся. Первого августа замглавы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что полицейские обнаружили мужчину и ликвидировали его после того, как он во время задержания вновь взял в заложники сотрудника правоохранительных органов.