Мужчина, который угрожал взорвать бизнес-центр «Леонардо» в Киеве, на самом деле блефовал и не имел при себе взрывчатки, также никаких опасных устройств не было найдено в самом здании, сообщил замглавы МВД Украины Антон Геращенко.

Ранее в понедельник заместитель главы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что полиция ведет переговоры с мужчиной, который угрожает взорвать бомбу в банке в центре Киева. Он также захватил заложника. Позднее спецназ Службы безопасности Украины в прямом эфире скрутил злоумышленника.

«На месте сотрудниками взрывотехнической службы было проведено обследование. Взрывоопасных предметов там не найдено. Это значит, что данный гражданин Узбекистана блефовал», — заявил Геращенко в эфире телеканала «112 Украина».

На Украине участились случаи захвата заложников. Двадцать первого июля в центре Луцка мужчина захватил автобус с 13 пассажирами, при себе у него были взрывчатка и оружие. Переговоры длились более десяти часов, всех заложников удалось освободить, никто не пострадал. Мужчина был задержан.

В Полтавской области 23 июля мужчина, которого пытались задержать за угон автомобиля, угрожал взорвать гранату, взял в заложники полицейского и уехал с ним на предоставленном правоохранителями автомобиле. Позже он бросил машину, отпустил заложника невредимым и скрылся. Первого августа замглавы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что полицейские обнаружили мужчину и ликвидировали его после того, как он во время задержания вновь взял в заложники сотрудника правоохранительных органов.