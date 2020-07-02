Захвативший Среднеуральский женский монастырь под Екатеринбургом опальный схиигумен Сергий (Романов) выдвинул Екатеринбургской епархии игумена Вениамина (Райникова) условие, при котором он будет присутствовать на церковном суде против него. Слова священника из официального обращения в РПЦ приводит его соратник Всеволод Могучев на своей странице во «ВКонтакте».

«Примите к сведению, без свидетеля и эксперта Эдуарда Давидовича Ходоса и других свидетелей, судебное заседание будет самосудом», — заявил схиигумен.

Религиозный активист Эдуард Ходос, в свою очередь, также обратился в епархию с просьбой выслать ему официальное приглашение на судебное заседание.

Схиигумен Сергий отметил, что Ходос — это «пример для русских людей, как выступают те, кто принял православие и не боятся исповедовать Христа, выступать, обличать зло».

Ранее на суд над священником, который назначен на 3 июля, прилетела телеведущая Ксения Собчак. Сообщалось, что она собирается снять о священнике фильм. Сам он на суд приходить не собирался: Могучев тогда заявлял, что схиигумен «ушел молиться».

О захвате Сергием женского монастыря «Спорительница хлебов» стало известно 16 июня. Отец Сергий начал вести службы, несмотря на запрет в служении за публичное отрицание коронавируса. 17 июня он выпустил видеообращение, в котором ответил на обвинения в захвате монастыря и объяснил, что остался в обители ради монахинь, «своих чад».

На территории монастыря, по данным журналистов, находились казаки, якобы призванные для защиты от провокаций. После сообщений об этом монастырь посетили сотрудники ФСБ и полицейские, а Оренбургское войсковое казачье общество (ОВКО) отреклось от захвативших обитель казаков. В монастыре также обнаружили юмориста Дмитрия Соколова и хоккеиста Павла Дацюка.