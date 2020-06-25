Захвативший Среднеуральский женский монастырь под Екатеринбургом опальный схиигумен Сергий (Романов) назвал Русскую православную церковь (РПЦ) главным врагом России. Такое заявление он сделал в ходе своего выступления, опубликованного на YouTube.

«Сейчас главный враг в России — это Русская православная церковь. То, что вы видите сейчас, — планы, планы тех, кто ненавидит русских, были, уже видите, в исполнении», — заявил схиигумен.

Священнослужитель отметил, что будущие поколения должны жить иначе, чем сейчас, «с богом».

«Я хочу, чтобы вы (…) не отходили от церкви, чтобы в школах прививался закон божий, чтобы был православный царь в России. Чтобы был хозяин в России. Хозяин не ворует, не тащит из своего дома», — сказал он.

Убивший человека схиигумен Сергий объяснил, как получил сан

По мнению схиигумена, до 1917 года Россия была могучей державой, жители которой «не пили и не курили».

«Поэтому вашими слезами, вашими молитвами, я хочу, чтобы вы жили при православном царе», — заявил священнослужить.

В заключение он обратился он ко всем так называемым бесам, атакующим Россию. Среди них он назвал как «цифровизацию», так и некоторые направления в иудейском вероисповедании и фашизм.

«Вон из России! Пошел вон из России!» — высказался священнослужитель.

16 июня стало известно о захвате отцом Сергием женского монастыря «Спорительница хлебов». Схиигумен начал вести там службы, несмотря на запрет в служении, которому подвергся за публичное отрицание коронавируса. 17 июня он выпустил видеообращение, в котором ответил на обвинения в захвате монастыря и объяснил, что остался в обители ради монахинь, «своих чад».

На территории монастыря, по данным журналистов, находились казаки, якобы призванные для защиты от провокаций. После сообщений об этом монастырь посетили сотрудники ФСБ и полицейские, а Оренбургское войсковое казачье общество (ОВКО) отреклось от захвативших обитель казаков. В монастыре также обнаружили юмориста Дмитрия Соколова и хоккеиста Павла Дацюка. По словам одного из ближайших соратников священнослужителя Всеволода Могучева, они пришли туда помолиться.