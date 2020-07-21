Захвативший автобус в Луцке Максим Кривош в эфире львовского телеканала «НТА» заявил, что заложники в автобусе находятся в плохом состоянии, среди них есть раненый, беременная и ребенок.

В эфир позвонила одна из заложниц автобуса и передала трубку захватчику. Террорист сказал журналистам, что отпустит заложников, когда исполнятся его требования.

«Заложники в плохом состоянии. Полный автобус, один человек ранен, одна беременная, один ребенок», — заявил он в эфире.

Мужчина в центре Луцка захватил автобус, где находятся около 20 пассажиров, при себе он имеет взрывчатку и оружие. В области введен оперативный план «Заложник». Как сообщил глава нацполиции области Юрий Крошко, злоумышленник выдвигает общие требования и заявляет о недовольстве системой.

Замглавы МВД Украины Антон Геращенко сообщил, что злоумышленник сам позвонил в полицию, представился правоохранителям как Максим Плохой, позже было установлено, что это уроженец РФ, дважды судимый за тяжкие преступления Максим Кривош. Захватчик сообщил, что в людном месте города установлено еще одно взрывное устройство с дистанционным управлением и он готов подорвать его и автобус в случае штурма.