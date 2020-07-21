Мужчина, захвативший заложников в украинском Луцке, отпустил их, люди начали выходить из автобуса, после чего прогремел взрыв, следует из трансляции телеканала ZIK.

«Подъехал БМП. Что там происходит сейчас в автобусе, достаточно сложно судить, скольким людям удалось выйти до того момента, как прозвучал взрыв. Взрыв прозвучал где-то вне автобуса», — сообщила корреспондент.

До того как из автобуса начали выходить люди, из него появился сам террорист. К нему сразу подбежали несколько спецназовцев, положили на землю и заломили руки.

Министр внутренних дел Арсен Аваков написал в Twitter, что все заложники целы.

Захват заложников в Луцке

Утром 21 июля мужчина захватил около 20 заложников в автобусе в центре Луцка. Отмечалось, что у него при себе были взрывчатка и оружие. Полиция ввела в действие план «Заложник».

Замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил, что злоумышленник сам позвонил в полицию и представился как Максим Плохой. Позднее установили, что это уроженец России Максим Кривош, дважды судимый за тяжкие преступления.

Он сообщил, что в людном месте установлено взрывное устройство с дистанционным управлением и он готов подорвать его и автобус в случае штурма.

Изначально уголовное дело завели по статье «Захват заложников», однако потом СБУ квалифицировало действия злоумышленника как теракт.