Захвативший автобус в Луцке Максим Кривош извинился перед заложниками и отметил, что не сожалеет о содеянном.

Луцкий районный суд в четверг избирает меру пресечения захватившему заложников в Луцке Кривошу. Прокурор просил суд арестовать Кривоша на 60 суток.

«Я извиняюсь перед людьми (заложниками – ред.). О содеянном не жалею», — сказал Кривош во время перерыва в заседании суда. Трансляцию ведет телеканал ZIK.

Он отметил, что перед задержанием также не раз просил прощения у людей.

Во вторник дважды судимый Максим Кривош в центре украинского Луцка захватил автобус, где находились 13 пассажиров, при себе у него были взрывчатка и оружие. По данным правоохранителей, злоумышленник выдвигал общие требования и заявлял о недовольстве системой, требовал, в частности, чтобы президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение, в котором призвал посмотреть фильм «Земляне». После переговоров, которые длились более десяти часов, Зеленский выполнил требование, затем удалось освободить всех заложников, которые были в автобусе, никто не пострадал. Мужчина был задержан, 23 июля ему изберут меру пресечения.

СБ Украины квалифицировала захват заложников как теракт, а МВД завело еще одно уголовное дело по трем статьям: захват заложников, посягательство на жизнь правоохранителя и незаконное обращение с оружием. Замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил, что задержанному может грозить пожизненное лишение свободы.