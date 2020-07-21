Захват заложников в Луцке был спланирован заранее, преступник к нему готовился, заявил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

Ранее поступило сообщение, что в центре Луцка мужчина захватил автобус с около 20 заложниками, при себе он имеет взрывчатку и оружие. В области введен оперативный план «Заложник». Как сообщил глава Нацполиции области Юрий Крошко, злоумышленник выдвигает общие требования и заявляет о недовольстве системой. Замглавы МВД Украины Антон Геращенко сообщил, что полиция устанавливает личность захватчика автобуса в Луцке на Украине, он представился правоохранителям как Максим Плохой. Правоохранители возбудили дело по статье «захват заложников», предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от семи до 15 лет. Как заявлял глава МВД Украины Арсен Аваков во вторник, состояние заложников в автобусе нормальное.

«Мы видим, что он давно к этому готовился, этот человек также написал книгу «Философия преступника», которую пять лет назад опубликовал в интернете. Поэтому важно проводить с ним переговоры, убеждая в необходимости сдаться и освободитель заложников», — сказал Геращенко в эфире телеканала NewsOne во вторник.

По его словам, злоумышленник не разрешает передать воду и еду людям, которые находятся в заложниках, угрожая взорвать автобус, если кто-то приблизится к нему.

«Людей много, полный автобус…»: захват заложников в Луцке 1 из 9

Утром в полицию позвонил мужчина, представился Максимом Плохим и сказал, что взял в заложники пассажиров рейсового автобуса.

«На сегодняшний момент нас очень беспокоит тот факт, что начиная с 9.00 (совпадает с мск — ред.) он не дает заложникам передать воду, пищу, не дает им возможности отлучиться по естественной надобности. Он заявляет в переговорах, что взорвет автобус, если кто-то подойдет близко», — сказал Геращенко.

При этом, по его словам, правоохранители продолжают переговоры.

«Мы делаем в первую очередь ставку на переговоры. Важно путем переговоров добиться, чтобы правонарушитель, захвативший заложников, всех отпустил и сдался сам. Поэтому мы уверены, что переговоры должны дать результат», — отметил замглавы МВД.