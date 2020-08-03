3 августа 1995 года самолет Ил-76 (бортовой номер RA-76842) казанской авиакомпании «Аэростан» выполнял коммерческий рейс из Тираны (Албания) в Баграм (Северный Афганистан). Экипаж состоял из семи человек под руководством командира воздушного судна Владимира Шарпатова.

На борту были 1304 ящика с патронами калибра 7,62 мм, которые, согласно международным нормам, относились к амуниции и были разрешены к перевозке на самолетах.

Ил-76 совершал коммерческий рейс по заказу правительства Бурхануддина Раббани в Кабуле, фактическим получателем груза был министр обороны Афганистана Ахмад Шах Масуд – главный враг исламского движения «Талибан».

Над Афганистаном самолет был перехвачен истребителем МиГ-21 движения «Талибан» и был принужден совершить посадку в районе Кандагара под предлогом досмотра груза. При досмотре в одном из ящиков были обнаружены крупнокалиберные снаряды, запрещенные для перевозки.

По одной из версий, злополучный ящик был загружен на борт в последний момент агентами «Талибана» в Тиране.

Всех семерых членов экипажа самолета посадили под домашний арест. «Талибан» обвинил их в поставке оружия войскам «Северного альянса» Раббани и Масуда.

Более года (378 дней) члены экипажа самолета находились в плену в очень тяжелых условиях, мучаясь от жары, нехватки воды и плохой пищи.

Огромные усилия для освобождения экипажа из плена прилагал президент Татарстана Минтимер Шаймиев. Помощник президента Тимур Акулов 26 раз лично летал в Афганистан на переговоры с талибами.

К переговорам с «Талибаном», кроме МИД РФ и делегации Татарстана, привлекались посредники из Организации Исламская конференция и ООН. В переговорном процессе принимали участие президент США Билл Клинтон, вице-президент США Альберт Гор и премьер-министр Пакистана Беназир Бхутто.

Однако усилия дипломатов и международных посредников не увенчались успехом. Им удалось добиться лишь разрешения на переписку и ряда встреч с летчиками, в ходе которых удалось спланировать и подготовить их побег.

Экипаж смог убедить талибов в том, что весьма ценный самолет требует периодического технического обслуживания. За отсутствием собственных специалистов, летчикам было разрешено раз в месяц проводить техобслуживание захваченного самолета, который все это время стоял заправленным в аэропорту Кандагара. 16 августа 1996 года экипаж по согласованию с талибами проводил очередное техобслуживание. Воспользовавшись ослаблением бдительности из-за пятницы (выходной у мусульман) и времени молитв, летчики завели самолет и начали поднимать его в воздух. Трое охранников, которые в этот момент находились на борту, были оперативно обезоружены. Пока самолет набирал высоту, службы аэродрома безуспешно пытались найти пилота единственного истребителя – воспользовавшись выходным, он уехал из города.

Для обмана погони экипаж направил самолет не в Россию, а к иранской границе, а оттуда через Персидский залив – в Объединенные Арабские Эмираты. Полет над территорией Афганистана и Ирана производился в условиях горной местности на высотах до 50-100 метров без связи с наземными авиационными службами, чтобы самолет не был засечен средствами ПВО. Благодаря мастерству пилотов, этот рискованный полет окончился успешно. К вечеру 16 августа экипаж самолета Ил-76 совершил благополучную посадку в Объединенных Арабских Эмиратах, а оттуда был доставлен на Родину.

22 августа 1996 года указом президента Российской Федерации за героизм, мужество и стойкость, проявленные при освобождении из вынужденного пребывания на территории Афганистана, командиру самолета Владимиру Шарпатову присвоено звание Героя Российской Федерации с вручением медали «Золотая Звезда». Этим же указом высокое звание было присвоено второму пилоту Газинуру Хайруллину. Остальные члены экипажа: штурман Александр Здор, бортинженер Асхат Аббязов, ведущие инженеры Сергей Бутузов, Виктор Рязанов, бортрадист Юрий Вшивцев, награждены орденами Мужества.

В 2004 году грузовой транспортный самолет Ил-76, регистрационный номер RA-76842, был приобретен авиакомпанией «Авиакон Цитотранс» из Екатеринбурга. В составе летного парка авиакомпании самолет перевозит грузы по всему миру, участвует в гуманитарных миссиях ООН и Красного Креста. За время нахождения в собственности «Авиакон Цитотранс» воздушное судно побывало более чем в 100 странах.

В 2009 году по событиям 1995-1996 годов режиссером Андреем Кавуном был снят фильм «Кандагар». В прокат фильм вышел в феврале 2010 года.

В 2015 году самолету авиакомпании «Ямал» было присвоено имя Героя России Владимира Шарпатова. Его имя также носит кадетская школа в Новом Уренгое.

Материал подготовлен на основе информации Mpravda.com и открытых источников