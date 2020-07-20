Обвиненный в убийстве 84 женщин ангарский маньяк Михаил Попков, который уже отбывает два пожизненных срока на зоне, признался в новых расправах.

Преступник сознался журналистам «Лента.ру», что уже устал от колонии для пожизненно осужденных Торбеевского централа , тогда ему пришла в голову идея устроить себе «отпуск». «Путешествие» ему помогла обеспечить явку с повинной, которая привела к поездки по следственным экспериментам.

«Я отработал десять месяцев в Торбеевском централе и просто захотел в отпуск — поэтому и написал явку с повинной. Знал, что этапируют в Иркутск»,— признался маньяк.

Он также пообещал вспомнить и о многих других эпизодах, неизвестных правоохранительным органам.

Михаила вывезли в Ангарск, где он рассказал следователям о двух женщинах, которых убил в середине 90-х годов. Личность одной из погибших уже установлена: ее тело было найдено в конце 1996 года в канализационном коллекторе на территории городской автобазы.

Предполагается, нас счету Попкова более 100 убийств женщин. Он убивал на территории Иркутской области, Республике Бурятия, в Забайкальском крае и в Приморье.

Попков служил полицейским, а также перегонял автомобили на продажу с Дальнего Востока, что помогло ему незаметно обеспечить такой большой ареал убийств.

Попков по числу расправ почти в два раза обошел Андрея Чикатило. Он единственный, кто в РФ осужден на два пожизненных срок. Его убийства были совершены с особой жестокостью, жертвы были изнасилованы.