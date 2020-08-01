Выводы польской комиссии по повторному расследованию катастрофы Ту-154 президента Польши Леха Качиньского переплелись с вымыслом, превратившись в бесконечный фантазийный процесс, стали «Йокнапатофой (вымышленный округ на юге США, где происходят события из произведений писателя Уильяма Фолкнера — Прим. ред.) современной Польши», считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Польская комиссия по повторному расследованию катастрофы Ту-154 Качиньского ранее заявила, что тротил, взрыв которого якобы стал причиной крушения, заложили в самолет во время ремонта в России. Об этом говорится в промежуточном отчете комиссии под руководством бывшего министра обороны Антони Мачеревича. В документе вновь утверждается, что причиной авиакатастрофы стал взрыв, поскольку «до таких повреждений не могло дойти» только в результате столкновения самолета с землей.

"Читаю неделю различные перепевы о том, что "польская комиссия по повторному расследованию катастрофы Ту-154 президента Польши Леха Качиньского утверждает, что тротил, взрыв которого якобы стал причиной крушения, в самолет заложили во время ремонта в России". Напомню, комиссия работает под руководством бывшего министра обороны Польши Антони Мачеревича", — написала Захарова в Facebook.

По ее словам «это «повторное расследование» с его «промежуточными результатами» стали настоящей Йокнапатофой современной Польши». «Реальность намертво переплелась с вымыслом, превратившись в бесконечный фантазийный процесс», — считает дипломат.

Самолет Ту-154 Качиньского 10 апреля 2010 года потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту «Смоленск-Северный». На борту находились 96 человек: 88 пассажиров и восемь членов экипажа, летевших на траурные мероприятия в Катыни. Все они погибли.

О том, что причиной авиакатастрофы стал взрыв, в Варшаве заявляют с 2016 года. Для поиска следов взрывчатых веществ проводились эксгумации тел погибших, в том числе Качиньского. Ряд польских экспертов заявляли, что проведенные вскрытия не подтверждают версию о взрыве на борту самолета.

В МИД РФ заявляли, что утверждения о взрыве иррациональны, версию о взрывном устройстве опроверг и Следственный комитет. Официальный представитель СК России Светлана Петренко отмечала, что подобные заявления — еще одна неуклюжая попытка подвергнуть сомнению очевидное.

По словам Петренко, согласно выводам экспертов, на фрагментах самолета Ту-154М, а также на останках погибших не обнаружено следов взрывчатых веществ, а также веществ, нехарактерных для материалов конструктивных элементов самолета и продуктов его эксплуатации. Петренко подчеркнула, что у российского следствия нет сомнений относительно обстоятельств авиакатастрофы. С учетом трудных метеоусловий командир самолета должен был принять решение об уходе на запасной аэродром, но этого сделано не было. Последующие ошибочные действия экипажа, который продолжил заход на посадку в условиях отсутствия видимости, а также не отреагировал на систему раннего предупреждения приближения земли и привели к трагедии.