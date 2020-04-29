Точное количество российских школьников, которые оказались заблокированы в США по причине ограничений, введенных на фоне коронавируса, до сих пор неизвестно. Об этом в среду, 29 апреля, сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

«Мы не знаем точного количества. Нам сказали по линии Госдепа, что есть несколько десятков детей — всё», — приводит ее слова «РИА Новости».

Захарова отметила, что в документах Государственного департамента США были разные цифры: от 50 до 80. По ее словам, эта цифра и не может быть точной, так как некоторые из российских старшеклассников решили переждать пандемию в США, а некоторые просто не вышли на связь.

14 апреля стало известно, что в США из-за пандемии коронавируса оказались заблокированы несколько десятков школьников из России, которые прибыли туда в рамках учебной программы, закрытой из-за распространения инфекции. 23 апреля российские дипломаты смогли найти 42 из них.

В Министерстве просвещения России отмечали, что госпрограммы образовательного обмена между Россией и США были прекращены еще в 2014 году. Ни школы, ни родители, ни другие возможные участники этих нелегальных обменов в Министерство просвещения России не обращались.