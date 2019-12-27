Официальный представитель МИД России Мария Захарова исполнила зажигательный танец твист во время корпоративной новогодней вечеринки на Смоленской площади. Дипломат опубликовала видеозапись в Facebook.

«Слово «корпоратив» в департаменте информации и печати МИД России произносят всегда с изрядной долей иронии, переходящей в сарказм. У нас не корпорация, у нас банда единомышленников», — написала она ролик.

Захарова уточнила в комментарии, что партнером по танцу выступил ее заместитель Евгений Воронин, передает НСН. Аккомпанировали пианист Денис Мажуков и ансамбль.

22 августа Захарова станцевала лезгинку в шатре для занятий танцами на Северо-Кавказском молодежном образовательном форуме «Машук». Соответствующая видеозапись появилась в на странице внешнеполитического ведомства в Instagram.

19 мая 2016 года официальный представитель МИДа станцевала русский народный танец «Калинка» перед журналистами, которые освещавшими саммит Россия–АСЕАН.