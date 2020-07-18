Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала Mpravda.com о подробностях организации «африканском турне» – вывоза граждан России на родину сразу из нескольких стран Африки.

С 16 по 20 июля проходит «африканское турне» — сложнейший по логистике вывозной рейс, который позволит вернуться на родину десяткам российских граждан из самых отдаленных уголков Африки. Маршрут охватил семь стран: 16-17 июля — Танзания, Либерия, Гана, Камерун; 18 июля — Уганда, Кения и снова Танзания; 19-20 июля — Иордания и, наконец, Москва.

Комментируя агентству детали «турне», Захарова рассказала, что сейчас завершилась первая его часть, «когда из пяти стран собрали людей, которых сейчас привезли в Танзанию». «Завтра (начинается – ред.) вторая часть операции, когда вместе с присоединившимся в Танзании российским гражданами, они отправятся транзитом через Иорданию в Москву», — отметила она.

По славам официального представителя МИД России, «это, действительно, наверное, самый сложный рейс…».

Захарова подчеркнула, что «аэропорты в некоторых странах открывались только под российский борт, они в принципе не работают».

По ее словам, у российских граждан в этих странах не было возможности присоединиться к вывозным рейсам других государств, чтобы транзитом через них оказаться на родине. «То есть они просто (были) заблокированы», — отметила она.

Представитель МИД рассказала, что сложность также заключалась и в «климатических условиях — жара, эпидемиологическая обстановка и просто погодные условия».

Отвечая на вопрос о том, кто возвращается в Россию, она указала, что это «люди с разными судьбами: это и люди, которые там работали, это и члены семей — у всех были свои обстоятельства». «Это долгожданная история, которую мы сейчас поводим», — добавила она.

Захарова также обратила внимание на то, что «количество людей, за которыми полетели, меньше, чем количество людей, которые готовили этот полет». «Там порядка более 100 человек, а готовили этот рейс… — одного экипажа только человек 40», — указала она.

Официальный представитель МИД России подытожила, что это «тот самый случай, когда один за всех и все за одного».

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки или смены экипажа на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.