Программа по вывозу россиян из-за рубежа продолжится после возобновления регулярных авиарейсов с тремя странами, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Вице-премьер России Татьяна Голикова в пятницу заявила, что РФ с 1 августа возобновляет авиасообщение с тремя странами — Британией, Турцией и Танзанией.

«Вот только что у нас председатель правительства и вице-премьер объявили о возобновлении регулярных рейсов в три страны, сейчас это только три страны. При этом у нас продолжает работать и вывозная программа», — сказала Захарова в ходе консультаций с официальным представителем МИД КНР Хуа Чуньин по информационной проблематике.