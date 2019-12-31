Директор департамента информации и печати МИД России Мария Захарова в новогоднем интервью ТАСС во вторник, 31 декабря, рассказала, как нужно провожать старый и встречать Новый год.

Захарова рекомендовала гражданам посетить Клинский музей елочных игрушек, чтобы проникнуться атмосферой праздника. По ее словам, там «потрясающая экспозиция старых елочных игрушек, в том числе дореволюционных».

Обязательным ритуалом «правильного» празднования являются, по ее словам, приготовления к застолью, пока звучат диалоги из любимых новогодних фильмов. Она уточнила, что любит фильм «Старый Новый год».

Официальный представитель МИДа отметила, что в ее семье принято собираться всем вместе в канун Нового года, так как командировки и разъезды всегда были рутиной для членов ее семьи. «У нас как-то так принято, мы отмечаем Новый год как настоящий семейный праздник», — пояснила она.

Выходные дни в новом году ее семья старается проводить вместе, обычно — в Подмосковье. «Свежий воздух, прогулки, сам новогодний день… Затем Рождество — отмечаем в местной церкви», — отметила она.

Домашнюю елку Захарова предпочитает украшать сохранившейся в семье коллекцией советских игрушек.

Сотрудник российского внешнеполитического ведомства рассказала, что в семье есть еще одна предновогодняя традиция — ходить в баню.

В 2020 году Захарова пожелала россиянам мира и здоровья. «Мира… Мира и здоровья. Жизнь сложна, у многих людей наблюдаются драматические, страшные события, у кого-то, наоборот, радостные. Я считаю, что радостью надо делиться, помогать друг другу, не быть безучастными», — сказала она.

Она считает, что нужно любить жизнь, которая часто дарит надежды и удачу. «Нужно любить друг друга, любить жизнь. Она бывает и под водой, и часто дарит неожиданные моменты, дарит надежды и удачу», — заявила Захарова.

Дипломатия, по ее словам, требует сохранения мира и неразрывного отношения к новым глобальным войнам.

Ранее официальный представитель МИДа опубликовала на своей странице в Facebook видеозапись с корпоратива министерства, на котором она станцевала твист. Партнером по танцу выступил ее заместитель Артем Кожин, а аккомпанировали пианист Денис Мажуков и ансамбль.