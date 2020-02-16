Официальный представитель МИД России Мария Захарова в воскресенье, 16 февраля, прокомментировала слова протоиерея Дмитрия Смирнова, сравнившего гражданских жен с проститутками.

На своей странице в Facebook дипломат написала, что у нее есть просьба к председателю синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимиру Легойде.

«Думаю, женщины поддержат. А можно мужчин, которые живут в гражданском браке, тоже как-нибудь назвать?» — написала Захарова.

Ранее в этот же день замглавы Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе, комментируя высказывание протоирея, сообщил, что священнослужитель не ставил перед собой цель оскорбить женщин, которые живут в гражданском браке. По его словам, это скорее «упрек мужчинам, которые не берут на себя ответственность» и не регистрируют брак. РПЦ, как отметил Кипшидзе, сопереживает женщинам, которые стали жертвами безответственности мужчин, пользующихся их любовью и заботой, ничего не давая взамен.

16 февраля в СМИ появилось сообщение о том, что протоиерей Димитрий Смирнов на встрече с участниками православного сообщества «OrthodoxBRO» сравнил гражданских жен с «бесплатными проститутками». Позже священнослужитель объяснил использование именно этого слова тем, что хотел привлечь внимание общественности и защитить женщин от неподобающего отношения мужчин, которые не намерены вступать с ними в брак.

В январе Смирнов назвал обсуждаемые планы по возможному снижению брачного возраста в России «шагом к педофилии».