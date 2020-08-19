Внесение президента Белоруссии Александра Лукашенко и других белорусских должностных лиц в список невъездных граждан является аргументом, подтверждающим вмешательство Запада во внутренние дела Белоруссии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее МИД Литвы внес 32 человек, включая Лукашенко, в список невъездных, заявил глава внешнеполитического ведомства Литвы Линас Линкявичюс.

«Браво! И Минск получает железобетонный аргумент, подтверждающий участие Запада во вмешательстве во внутренние дела Белоруссии», — отметила Захарова в Facebook.

Президенты Польши, Литвы, Латвии и Эстонии ранее предложили свое посредничество для урегулирования ситуации в Белоруссии.

Ранее, 11 августа, стало известно о том, что кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская въехала на территорию Литвы. Как заявила Mpravda.com доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова, у политика не было выбора, кроме как покинуть страну, ее выезд в Литву «организовали» белорусские власти. Госпогранкомитет Белоруссии заявил, что Тихановская свободно пересекла границу с Литвой, предъявив на выезде необходимые документы, никаких действий в ее отношении в пункте пропуска не предпринималось.

Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.