Выдвижение обвинений в отношении президента самопровозглашенной республики Косово Хашима Тачи продемонстрировало несостоятельность косовской государственности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее 24 июня специальная прокуратура международного суда по преступлениям в Косово (SPO) в Гааге объявила о выдвижении обвинений в отношении президента самопровозглашенной республики Косово Хашима Тачи по военным преступлениям в 1998-1999 годах.

«Принятые решения в очередной раз наглядно продемонстрировали несостоятельность косовской так называемой государственности. Я хотела бы обратить внимание, что в тягчайших преступлениях обвиняются фигуранты, многие годы возглавляющие властные институты в Приштине. Именно эти уголовные элементы непосредственно организовали в 2008 году одностороннее провозглашение косовской независимости, нелигитимность которой вполне очевидна и имеет международно-правовую базу», — заявила Захарова на брифинге в четверг.

«Убеждены, что все лица, замешанные в совершении злодеяний, должны предстать перед лицом правосудия и понести заслуженное наказание, независимо от занимаемых должностей», — отметила она.

В течение 2018-2019 годов до 200 бывших боевиков косовоалбанской «Освободительной армии Косово» были вызваны для дачи показаний по делам о военных преступлениях в Гаагу. Среди них бывший полевой командир и экс-«премьер» Рамуш Харадинай, который 19 июля 2019 года подал в отставку и затем добровольно отправился в Гаагу, но воспользовался правом сохранять молчание, а затем вернулся в Приштину.

В Нидерландах ранее были созданы Специальный международный суд и Специальная прокуратура по преступлениям в Косово в 1998-1999 годах, сообщившие о готовности работать только в июле 2017 года. Отправной точкой их действий стал доклад спецпредставителя Совета Европы Дика Марти 2010 года, посвященный преступлениям ОАК. Среди наиболее тяжких дел — наркоторговля, похищения людей, торговля органами. Спецпрокурор Джек Смит в конце октября 2018 года посетил Приштину, но ранее ни одного обвинения выдвинуто не было.

В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из «Освободительной армии Косово» и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.