Украинские политики с их печальным опытом государственных переворотов и развала страны не должны советовать Белоруссии, как ей жить, заявила в понедельник официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Таким образом российский дипломат отреагировала на заявление президента Украины Владимира Зеленского, ранее высказавшегося по ситуации в соседней Белоруссии. Зеленский отмечал, что «любая легитимность происходит исключительно от социального доверия», а «сомнения в таких масштабах — прямая дорога к насилию».

"Золотые слова украинского президента! Как же они хорошо описывают ситуацию, только не в соседней стране, а в своей собственной. Как продвинулось бы выполнение минских договоренностей, если бы это заявление Зеленского касалось бы Украины, а не Белоруссии, которая разберется сама, как ей жить", — написала Захарова в своем аккаунте в Facebook.

По ее словам, «не украинским политикам с их печальным опытом госпереворотов и развала страны что-либо советовать».

В Белоруссии 9 августа состоялись выборы президента. После закрытия участков в Минске начались беспорядки, продолжавшиеся до утра, в результате которых есть задержанные. Силы правопорядка для разгона митингующих использовали светошумовые гранаты, водометы, по некоторым данным, резиновые пули. МВД Белоруссии пока не сообщает число задержанных. В настоящее время ситуация в городе спокойная.

По предварительным данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набирает 80,23% голосов избирателей. При этом в штабе Светланы Тихановской заявили Mpravda.com, что не признают результаты ЦИК, отметив, что данные с участков во всех районах республики показывают, что она набрала 70-80%.