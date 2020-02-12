Официальный представитель МИД России Мария Захарова в среду, 12 февраля, призвала западные СМИ, которые распространяют дезинформацию вокруг эпидемии вируса COVID-2019 в Китае, одуматься и проявить сочувствие к народу страны.

Дипломат заявила, что, читая зарубежную прессу, она «приходит в ужас» от того, что публикуется на территории стран, которые считают себя цивилизованными.

«Такого прямого издевательства над Китаем и китайским народом, которое позволяют себе авторы многочисленных публикаций, используя дезинформацию, вбросы, просто не проявляя сочувствия к стране и людям, которые сегодня столкнулись с распространением нового вируса, я, честно говоря, не помню», — приводит ее слова ТАСС.

Представитель МИД также сказала, что в наше время «наверное, бесполезно взывать к совести, морали и нравственности».

«Все-таки нужно одуматься и заново прочитать все то, под чем подписывались, все то, что декларировали как в стенах ООН, так и в ее непосредственных структурах», — заключила Захарова.

Ранее в этот же день представитель МИД на китайском языке пожелала китайскому народу полной победы в борьбе с распространением коронавируса.

Вспышка пневмонии, вызванной новым видом коронавируса 2019-nCoV, началась в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. Позже инфекция распространилась и на другие страны. По данным на 12 февраля, в мире число заразившихся превысило 44,6 тыс. человек, умерли 1113 человек.

11 февраля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) дала название коронавирусу — COVID-2019.

ВОЗ 30 января признала вспышку инфекции чрезвычайной ситуацией международного масштаба.