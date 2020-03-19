Все иностранцы, нарушившие карантин по коронавирусу, могут быть депортированы из России. Об этом в четверг, 19 марта, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на официального представителя российского МИД Марию Захарову.

Новый вирус SARS-CoV-2 начал распространяться по миру в декабре прошлого года из китайского Уханя. 11 марта ВОЗ объявила о пандемии коронавируса. На сегодняшний день заболеание охватило уже 177 стран. По данным Worldometer на 19 марта, в мире заболело более 228 тыс. человек, вылечились почти 86 тыс. пациентов, умер 9351 человек.

За последние сутки в России выявлено 52 случая инфицирования. Таким образом, число зараженных в стране достигло 199. Среди заболевших — 188 россиян, а остальные иностранцы.