Официальный представитель МИД России Мария Захарова на китайском языке поздравила граждан КНР с наступлением Нового года по лунному календарю. Видеозапись размещена в субботу, 25 января, на странице ведомства в социальной сети «ВКонтакте».

Новый год — самый длинный в Китае праздник по лунному календарю. Мероприятия, посвященные его празднованию, продолжаются 15 дней. Сам праздник приходится на второе новолуние после зимнего солнцестояния, в 2020 году его дата выпала на 25 января.

Родители Марии Захаровой долгое время работали в посольстве России в Китае. Сама она в совершенстве владеет китайским языком, а в 2003 году защитила кандидатскую диссертацию на тему «Трансформация осмысления символики празднования традиционного Нового года в современном Китае. Последняя четверть XX века».

3 октября 2019 года Захарова поздравила КНР с 70-летием на китайском языке. «Поздравляю Китайскую Народную Республику с 70-летием с момента образования. Желаю, чтобы российско-китайская дружба была навсегда», — произнесла она.